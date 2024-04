Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Radulescu Pintilie Ceea ce se anunța a fi un eveniment de inalta clasa a fost cu mult mai mult de atat! Fiindca aniversarea a 25 de ani de existența a firmei BES Romania din Ploiești s-a dovedit a fi, la capatul celor aproape cinci ore, un adevarat regal de frumusețe, de arta și de emoție pura.…

- Adi Despot și Vița de Vie aduc, duminica seara, la Bistrița, muzica lor inconfundabila – un amestec unic de emoție și energie. De la ora 20:00 se anunța un show incendiar, așa ca nu ratați ocazia sa va bucurați de un eveniment de neuitat, alaturi de prieteni și muzica de calitate! Soho Music Hall v-a…

- Se schimba legea in Romania! Romanii care locuiesc la bloc și fac galagie vor primi amenzi uriașe! Sumele pe care le vor scoate din buzunar se ridica pana la 12.000 de lei! Cei care dau muzica prea tare sau produc sunete puternice vor plati amenzi mai mari, asta insa numai daca poliția va binevoi sa…

- MH Orchestra, unica orchestra de salon din Romania concerteaza in premiera pe scena Salii Dalles, in SOUNDTRACK OF LOVE concertul de muzica de film ce deschide seria de evenimente Musical Extravaganza, pe 5 Martie.

- Calendarul chinezesc zice ca suntem in anul Dragonului de Lemn. Mai degraba, s-ar putea spune ca suntem in anul lui Taylor Swift și nu fara motiv. Cum se vede acest fenomen in Romania? Am cautat mai multe perspective cu ajutorul unui director de programe radio, a unui antropolog, a unei profesoare de…

- Florentina Satmari, unul dintre cei mai mari realizatori TV pe care Romania i a avut, a murit."Ne a parasit MAMUCA. Florentina Satmari, unul dintre marii profesionisti ai Televiziunii Romane, cea care a format zeci si sute de artisti, dandu le aripi in lumea cantului Cu mare durere in suflet va spun…

- Crima infioratoare in Romania. Un tanar de 24 de ani, abia intors in tara din Franta, a devenit calaul propriilor parinti. Individul si-a injunghiat mortal tatal si mama, iar apoi a stat cu ei in casa ore bune inainte sa anunte politistilor fapta. Vecinii il stiau drept un consumator de droguri cu o…

- Valeria Arnautu a trait o minune fix inainte de Craciun. Artista și-a implinit visul la 8000 de km de Romania. Cantareața de muzica populara face marturisiri despre experiența unica pe care a trait-o alaturi de colega și prietena sa, Brandușa Covalciuc Ciobanu.