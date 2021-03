(P) Iubește-ți tenul: crema hidratantă care nu te lasă la greu în noul sezon Daca iți iubești tenul, ar trebui sa știi ca trebuie sa ai grija de el zilnic și ar trebui sa-l intampini cu zambetul pe buze, pentru ca fiecare anotimp aduce cu el frumusețe și bucurie. Primavara tenul are nevoie de hidratare, indiferent de tipul de piele. Este important sa-ți hidratezi tenul pe tot parcursul anului și este un pas pe care nu trebuie sa il sari. Hidratarea nu se face numai de la exterior cu ajutorul unui produs aplicat pe piele, aceasta trebuie sa fie hranita in profunzime, de aceea este foarte important sa nu uiți sa bei apa constant. Totuși, produsele pe care le folosești pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa faptul ca accelereaza procesele de vindecare a ranilor, aloe vera hidrateaza și menține tinerețea pielii. De la taieturi și rani, pana la acnee, arsuri, eczeme și psoriazis, aloe vera calmeaza, hranește, hidrateaza și vindeca. Proprietati antiinflamatoare si antimicrobiene Astazi, planta este…

- Pregatește singura o masca de fața cu aloe vera și ingrediente naturale, in funcție de tipul tau de ten, și ai grija de frumusețea ta! Pielea va fi mai frumoasa și mai neteda, ridurile se vor atenua și vei avea numai beneficii folosind o masca de fața cu aloe vera. Extrasul de aloe pe care il folosești…

- Cititoarele de coduri de bare au devenit mai usor de utilizat ca niciodata. Pur si simplu conectati cablul de la cititor la computer, si va functiona imediat! Desi a devenit mai usor de operat, exista acum mai multe optiuni si varietati de cititoare pentru coduri de bare din care sa alegeti.…

- Venirea primaverii, dupa o lunga perioada de sedentarism, este momentul potrivit sa va redobandiți condiția fizica practicand sporturi in aer liber. Fie ca vreți sa dați jos cateva kilograme sau pur și simplu sa va mențineți forma fizica, este recomandat sa incepeți cateva sporturi ușoare. Daca aveți…

- Odata ce ai primit invitația la interviu de la o companie de interes, ai certitudinea ca CV-ul tau a fost parcurs in intregime, ințeles, apreciat și considerat potrivit pentru poziția pentru care ai aplicat. Totodata, ai certitudinea ca, la interviu, recrutorul iți va pune intrebari legate de experiențele…

- Indiferent de modelul de stepper pe care il alegi (cu manere fixe, elastice, cu cadru sau mini), exercitiile pe acest aparat fitness vor simula urcarea treptelor. Un astfel de aparat iti permite sa dezvolti puterea musculaturii picioarelor si sa iti imbunatatesti rezistenta la efort sustinut prin intermediul…

- Etapa a treia a campaniei de vaccinare, care cuprinde populația generala care nu lucreaza in sistemul medical sau in domenii esențiale și nu este in categorii de risc, este estimata sa inceapa in luna aprilie, a afirmat medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva…

- Indiferent ca e prima data cand dai de permit auto sau esti la un al doilea examen, poate pentru alta categorie vizata, pregatirea pentru examinarea finala este esentiala. Pregatirea pentru examenul de permis are cel putin trei etape: o etapa practica, in care inveti sa conduci sub indrumarea unui instructor,…