(P) Există termen de comparație între Huawei P30 Lite și Huawei P30 Pro? Luand in considerație diferența de preț intre terminalele Pro și cele Lite de la Huawei este normal sa ne intrebam daca exista vreun termen de comparație intre aceste categorii de telefoane. Ca orice alt telefon Huawei denumit Lite, Huawei P30 Lite incearca sa ofere cu bani cat mai puțini design-ul desavarșit al terminalului mai scump și cateva din celelalte caracteristici principale prin care acesta se remarca. Performanțele și principalele caracteristici ale telefonului Huawei P30 Lite Creierul lui Huawei P30 Lite este un procesor Kirin 710. Pe langa acesta, la Huawei P30 Lite mai descoperim… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a franat vanzarile de telefoane. Piata smartphone-urilor s-a contractat cu 20% in T1, cu Samsung si Huawei in topul scaderilor Pandemia de COVID-19 a adus o scadere majora a pietei de smartphone-uri, care a pierdut nu mai putin de 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Conform celei…

- Pandemia de COVID-19 a adus o scadere majora a pietei de smartphone-uri, care a pierdut nu mai putin de 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit news.ro.Conform celei mai recente cercetari Gartner, piata smartphone-urilor a scazut la nivel global cu 20,2%. In cea mai mare parte,…

- Pandemia de COVID-19 a adus o scadere majora a pietei de smartphone-uri, care a pierdut nu mai putin de 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, reletaza news.roConform celei mai recente cercetari Gartner, piata smartphone-urilor a scazut la nivel global cu 20,2%. In cea mai mare parte,…

- Moto g pro este conceput pentru a susține creativitatea și productivitatea mai mult ca niciodata, avand un stylus incorporat și o camera tripla de 48MP cu funcții AI și tehnologie Quad Pixel. Smartphone-ul are un ecran de 6,4 inchi Max Vision, iar la bord gasim un procesor octa-core Qualcomm Snapdragon…

- Cand vine vorba de poze facute cu telefonul, chiar și cei mai carcotași recunosc ca telefoanele HUAWEI sunt cea mai buna alegere, mai ales ca noile telefoane Huawei P40 Series au un preț foarte bun pentru performanțele de excepție pe care le ofera. Mai mult, pot fi personalizate la fel ca telefonul…

- Nota de inceput: Am avut pe mana un Huawei Mate 30 Pro pentru o perioada mai indelungata și in Barcelona ( lansarea Mate XS și un soi de miniconcediu) am avut ocazia sa-l testez mai amanunțit. Au ieșit pozele de mai jos, pe care am considerat ca e oportun sa le prezint intr-un material in aceste vremuri…

- Sistemul Harmony OS, lansat in august 2019, a fost prezentat ca raspuns la blocarea accesului Huawei la sistemul de operare Android, in urma disputelor comerciale dintre SUA si China si a acuzatiilor de spionaj formulate la adresa companiei chineze.

- Huawei și-a propus un obiectiv indrazneț, care pare copiat dupa cel al lui Bill Gates din urma cu cateva decenii: „un telefon pentru fiecare”. Așa cum Gates iși dorea cate un PC pentru fiecare casa, Huawei crede ca telefoanele smart ar trebui sa fie accesibile oricui, indiferent de puterea financiara…