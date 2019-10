(P) Egipt, destinația pasionaților de arheologie Indiferent de tipul de vacanța pe care ți-l dorești, Egipt este locul pe care trebuie sa-l vezi cel puțin o data in viața. Adapostește comori de neasemuit pe malurile Nilului, orașe-oaze in inima deșertului, stațiuni cosmopolite la Marea Roșie și o mulțime de muzee ideale pentru un tur cultural. Una dintre cele mai accesibile destinații de vacanța cu iz exotic este Egipt, pe care o poți descoperi in ultima luna de toamna alaturi de Europa Travel, profitand de Ofertele Spooky de Halloween cu reducere extra de 6% din tariful de 749 euro. Rezerva calatoria in perioada 30.10 – 01.11 și primești bonus… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

