(P) Dubai-ul pentru toți Indiferent de motivul pentru care calatorești in Dubai (cateva zile sau vacanța cu familia), este bine sa afli care sunt lucrurile pe care le poți face in oraș fara a cheltui mulți bani. Calatoriile spre și prin Dubai Dubai are doua aeroporturi de talie mondiala care deservesc mii de zboruri internaționale. Dubai International Airport (DXB) a fost poarta de calatorii inca din 1960 și are reputația de a fi cel mai aglomerat aeroport din lume. Noul Al Maktoum International Airport (DWC), situat la doar 50 km de centrul Dubai, s-a deschis in 2013. Companiile aeriene au tarife foarte accesibile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

