(P) Du-ți planurile de primăvară la bun sfârșit, cu ajutorul unui credit pe 48 de săptămâni! Inca mai ai planuri pe care vrei sa le duci la bun sfarșit primavara aceasta? Pana la sfarșitul lunii mai, poți accesa oferta pentru un credit promoțional pe 48 de saptamani de la Provident! Acest tip de imprumut este ideal pentru cei care au nevoie de sume mici de bani, ce pot fi returnate in scurt timp. Așadar, daca ai in plan urmarea unor cursuri de formare profesionala, daca planuiești zugravirea locuinței sau chiar efectuarea unor analize medicale uzuale, acest imprumut rapid te poate ajuta sa-ți pui in aplicare ideile. Iata tot ce trebuie sa știi despre aceasta oferta promoționala valabila… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița a anunțat organizarea pe 31 mai și 1 iunie a primului maraton de vaccinare dedicat copiilor. Momentan, vaccinurile sunt autorizate pentru cei cu varsta de minimum 16 ani, dar maratonul ar putea sa fie destinat și celor cu varsta intre 12 și 15 ani daca pana atunci va veni o decizie…

- Inotul este un exercițiu potrivit pentru persoanele de toate varstele. Poate ajuta o persoana sa se formeze sau sa ramana in forma, iar beneficiile se extind și asupra sanatații mintale. Persoanele cu varsta cuprinsa intre 19 și 64 de ani ar trebui sa urmareasca sa primeasca 150 de minute de activitate…

- Suedezii sub 65 de ani care au fost vaccinati anti-COVID19 cu o doza de AstraZeneca vor primi la rapel un vaccin diferit, a anuntat marti Agentia de Sanatate Publica din Suedia, relateaza Reuters.Suedia a oprit utilizarea vaccinului de la AstraZeneca in martie dupa aparitia unor cazuri rare, insa grave,…

- O doza din vaccinul Pfizer impotriva COVID-19 ofera un raspuns imun similar cu cel generat de infectie si poate asigura totodata protectie impotriva variantelor pentru persoanele care au contractat anterior virusul, conform unui studiu britanic publicat vineri, informeaza Reuters . Marea Britanie a…

- Sorin Cimpeanu a anunțat ca vacanța de primavara va fi prelungita cu trei saptamani, in acest an școlar, dupa evoluția nefavorabila a pandemiei de coronavirus. Ministrul Educației a decis ca vacanța sa cuprinda sarbatorile pascale ale catolicilor și ortodocșilor, elevii urmand a sta acasa intre 2…

- Vremea rece mai dureaza pana pe 27 martie, cu temperaturi de minus 9 - minus 2 grade. Sunt anunțate ploi și ninsori slabe. Din 27 martie, vremea va aduce și maxime de 16 grade, semn ca primavara iși intra in drepturi. ANM a emis, luni, prognoza meteo pentru perioada 22 martie - 4 aprilie, in care se…

- In perioada 13-14 martie a.c., peste 600 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-COV-2. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții…

- Un scaun auto este o achiziție esențiala in calitate de nou parinte – acest produs are potențialul de a-i salva viața celui mic. Mai mult, daca tocmai ai nascut, nu poți aduce copilul acasa de la spital fara el! Astfel ca vine firesc intrebarea – cum sa faci cea mai buna alegere pentru copilul tau?…