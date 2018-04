(P) Cum răspunde piața modernă la temerile părinților – top dotări de la Nichiduţă Parinții se adapteaza din mers la tot ce inseamna confortul și nevoia unui bebeluș. Așa au și aparut dotarile moderne, menite sa faciliteze creștrea și ingrijirea unui copil. Doar ca, ironic sau nu, chiar și așa, s-au inmulțit grijile și stresul. Un parinte la ora actuala se simte mai presat ca oricand sa cumpere tot felul de lucruri pentru bebeluș, neștiind daca le va folosi sau nu. Aude tot felul de versiuni, se simte confuz, analizeaza piața și se simte exclus, așadar cel puțin pentru a fi in rand cu noutațile prefera sa cumpere și sa cumpere tot ce este posibil. Ce-i drept unele lucruri ii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

