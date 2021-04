Stiri pe aceeasi tema

- Bernard Tapie (78 de ani), fostul președinte al lui Olympique Marseille, bolnav de cancer esofagian, a fost atacat azi-noapte de bandiți. Soția sa a ajuns la spital. Hoții i-au batut, i-au legat și au reușit sa fure bani și bijuterii inainte sa dispara in noapte. Potrivit AFP, fostul președinte al lui…

- STIRE PRELUATA Descarca de AICI documentul care te scapa de amenzi daca iesi din casa. https://www.romaniatv.net/s-a-schimbat-declaratia-pe-propria-raspundere-descarca-de-aici-documentul-care-te-scapa-de-amenzi-daca-iesi-din-casa_5374163. Source

- Nu l-au mai vrut in gașca lor, așa ca iși face propria lui gașca. Donald Trump vrea sa-și lanseze propria rețea de socializare, a declarat unul dintre consilierii lui, la postul TV Fox News. Jason Miller susține ca fostul președinte va reveni pe social media in doua sau trei luni. [email protected]…

- Noile restrictii impuse de Guvern in hotararea care prelungeste starea de alerta cu inca o luna au intrat deja in vigoare de luni. Carantina de noapte incepe la ora 22, asadar nu vom mai avea voie sa iesim din case fara declaratie cu o ora mai devreme. Avand in vedere schimbarea orei, si ca…

- Oamenii de știința au descoperit ca trei specii de rechini care traiesc la mare adancime langa Noua Zeelanda stralucesc in intuneric, informeaza BBC . Rechinul zmeu a devenit astfel cea mai mare specie cunoscuta de vertebrate luminoase și exemplarele de acest tip pot atinge 180 de centimetri lungime.…

- Un șofer roman din Bihor a fost omorat in propria mașina, la Londra, de catre un client. Romanul in varsta de 37 de ani urma sa se casatoreasca anul acesta. Poliția londoneza il vaneaza pe ucigașul romanului Gabriel Bringye, care a fost gasit injunghiat in mașina sa, in fața școlii din Tottenham, declanșand…

- Destin tragic pentru o bucureșteanca de 43 de ani! Femeia a decedat in cursul zilei de joi, intr-un accident neobisnuit, in apropierea orașului-stațiune Vatra Dornei (județul Suceava). Soțul femeii și cei doi copii au asistat neputincioși la sfarșitul ei ingrozitor, dupa ce și-au vazut și ei moartea…

- Legea a fost adoptata anul trecut, dar intra in vigoare din februarie 2021. Cine nu o respecta risca amenzi uriașe. Arderea frunzelor este interzisa din acest an, iar cei care incalca noua legislație vor suporta amenzi ce pot ajunge pana la 20.000 de lei, in ... The post De luna viitoare, amenzi usturatoare…