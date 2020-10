(P) Credința în timpul molimei Drepturile noastre fundamentale, in ultima perioada, au fost limitate, in unele privințe mai drastic, in altele mai ingaduitoare, insa in tot acest timp am cautat refugii sigure, in speranța salvarii. Așa s-a intamplat și de-a lungul istoriei, in vremuri de cotitura - așa este și in epoca noastra, cand credința ramane, pentru mulți dintre noi, unica salvare. Conform ultimului sondaj ,,Global Index of Religiosity and Atheism” (WIN-Gallup International), romanii se afla in topul celor mai credincioase popoare, cautand refugii sigure de salvare, pe care le identifica, intre altele, in arta sacra… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

