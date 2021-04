Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Iancu: ”PNRR este sansa Romaniei, proiectul de tara mult asteptat”, afirma fostul deputat Iulian Iancu la interviurile lui Ion Cristoiu. Inr-un interviu citat de Mediafax, Iancu, fost parlamentar PSD si presedintele World Energy Council, a explicat ce inseamna Planul National de Redresare si…

- O operațiune spectaculoasa va avea loc in curand pe șantierul podului peste Dunare de la Braila. Constructorii vor monta cablurile principale la o inalțime de aproximativ 200 de metri și pe o distanța de 2 kilometri in linie dreapta. Potrivit reprezentanților asociației Pro Infrastructura, podul suspendat…

- Palatul Regal din Mamaia, o cladire incarcata de istorie a fost lasata in paragina.Constructia, inregistrata in Lista monumentelor istorice, a facut obiectul unor interese meschine in ultimii 15 de ani, ceea ce a dus la degradarea ei progresiva si continua.Remus Negoi USR activeaza in Comisiei de Cultura…

- Costumele de baie ale epocii, umbrelutele vesele ale doamnelor si domnisoarelor si mustatile serioase ale domnilor bine nu lipseau din peisaj, in Mamaia interbelica, pe pasarela regala. Acoperita cu nisip, intr o incercare de a proteja un obiectiv turistic cu o soarta incerta, pasarela pe care se plimbau…

- 10 licee participa la cea de a V a editie a programului "Scoli ambasador ale Parlamentului European in Romania, intre care si Colegiul National Pedagogic "Constantin Bratescu "Remember the past for a common future", "Natural soaps scientist" si "Coding all together" sunt cele trei proiecte europene…

- Joi, 04.03.2021, a fost emisa Autorizația de Construire aferenta lucrarilor de drum pentru sectoarele de drum principal Braila – Jijila: km 2+560 – km 4+150 și km 11+980 – km 16+450 la obiectivul Pod Suspendat peste Dunare in zona Braila. In vederea obținerii Autorizației de Construire pentru partea…

- La data de 16 februarie a avut loc un incendiu la un apartament de pe bulevardul Mamaia din Constanta. O femeie a decedat dupa ce a picat in gol de la etajul sase al imobilului.Procurorii din cadrul Parchetului Militar s au autosesizat si au deschis un dosar penal si fac cercetari specifice fata de…

- Atenție, imaginile din acest articol sunt, pentru orice om, greu de suportat. Dar dimensiunile evenimentului din comuna Smardan de langa Dunare sunt mai bine ințelese vizionand filmarile din zona incineratorul Cazacioc&Co, de unde procurorii au dezgropat leșuri de oi, porci, sau vite. Libertatea face…