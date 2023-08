Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca Guvernul deblocheaza finanțarea serviciilor de diagnostic genetic și tratament personalizat, in așa fel incat bolnavii de cancer sa beneficieze de acces la "radioterapie de ultima generație". Potrivit prim-ministrului, vor urma rapid masurile pentru reorganizarea…

- Ben Cristovao lanseaza impreuna cu Sarah James piesa “Brighter Day”. Ben Cristovao este, in prezent, unul dintre cei mai proeminenți și de succes artiști din Cehia. A vandut de doua ori cea mai mare sala de concerte din țara și planuiește o intoarcere, (deja aproape sold out), al treilea spectacol in…

- Pistolarul din Gorj s-a fotografiat cu Ion Iliescu: Poza in trecut in om de afaceri de succes / FotoPistolarul Petre Stancioi, un interlop foarte periculos care este cautat acum de sute de polițiști și jandarmi, poza in urma cu mulți ani intr-un om de afaceri de succes care frecventa și anumite cercuri…

- Baimarenii care au acasa aparate electrice vechi pot sa scape foarte ușor de ele daca le aduc la punctele de colectare care vor fi amplasate in acest weekend in mai multe zone din municipiu. Primaria Baia Mare, impreuna cu operatorul de colectare TGP – The Green Project, lanseaza, cu ocazia ZILEI MONDIALE…

- Baiatul impușcat in ochi joi seara de un adolescent in varsta de 17 ani este internat la Clinica de Oftalmologie a Spitalului "Sf. Spiridon" Iași, iar medicii nu au putut da un verdict clar despre modul cum se va recupera. Prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, medic-sef UPU la Spitalului ...

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a felicitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, pentru victoria sa „zdrobitoare” in primul tur al alegerilor prezidentiale, urandu-i succes pentru turul al doilea din 28 mai, transmite EFE. „Tocmai l-am sunat pe presedintele Erdogan, pentru a-l felicita…

- Marea finala Eurovision Song Contest - cel mai mare și renumit eveniment muzical din Europa, are loc astazi cu incepere de la 22:00. Pasha Parfeni și echipa sa va evolua in aceasta seara pe scena din Liverpool sub numarul 18.