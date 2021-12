Stiri pe aceeasi tema

- CAVARAN – Un grav accident de circulatie soldat cu decesul a doua persoane s-a produs, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 1.12, pe DN6, la iesirea din localitatea Cavaran, pe sensul de mers Caransebeș-Lugoj! Potrivit Politiei Caraș-Severin, accidentul s-a produs in urmatoarele imprejurari:…

- Astazi, la ora 10.23, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca pe D.N. 18, in Tauții de Sus, pe strada Forestierilor a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un minor…

- Cutremur in Vrancea.In ziua de 04 octombrie 2021 la ora 01:27:58 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 122km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 89km S de Bacau, 93km E de Brasov, 103km V de Galati,…

- Doua echipaje cu 1 autospeciala de stingere si 1 ambulanța SMURD din cadrul Stației de Pompieri Panciu și 1 ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Focșani au intervenit la incendiul produs in comuna Țifești, județul Vrancea.Cele doua femei au suferit arsuri de gradul I și II pe circa 50% din…

- Miercuri, 22 septembrie, patru persoane si-au pierdut viata, iar alte patru au fost ranite intr-un accident care s-a produs pe DN2-E85 intre Bucuresti si Urziceni. Acesta a fost primul accident mortal care s-a produs din 2019 si pana acum, de cand a fost realizat sistemul-pilot de circulatie reversibila…

- Beneficiile reciclarii sunt de necontestat. Cu fiecare deșeu pe care il colectam selectiv și il reciclam/refolosim, ajutam la economisirea resurselor naturale, la diminuarea poluarii și la creșterea calitații vieții noastre. In ultimele decenii,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La data de 20 septembrie 2021, polițiștii rutieri din Alba Iulia soluționat un accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia. Un tanar de 22 de ani, din Alba Iulia, nu ar fi pastrat distanța fața de un autoturism care circula in fața sa, intrand…

- Vaccinul Moderna ofera o protecție mai buna pe termen lung impotriva formelor grave de Covid-19, comparativ cu cel al Pfizer, potrivit unui studiu publicat Cercetatorii Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC). (CDC) au analizat un eșantion de aproape 3.700 de adulți spitalizați pentru…