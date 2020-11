(P) Black Friday în perioada pandemiei Black Friday, evenimentul cel mai așteptat al anului, in fiecare toamna, in care se cumparau lucruri mult așteptate tot timpul anului. Cum va fi, insa, anul acesta, cand oamenii nu mai cumpara la fel de mult? Ce este pe lista anului 2020? Mr.Finance a intocmit și anul acesta o lista cu cele mai bune oferte de Black Friday 2020 , cu mesajul ca: anul acesta stam acasa, in familie, de Black Friday. Black Friday 2020 in perioada Covid-19, perioada care este despre cumpatare, apropiere de lucruri mai puțin materiale și economie de bani. Criza va influența volumul de cumparaturi de Black Friday Nu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

