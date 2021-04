(P) Arta contemporană – de la Primărie la Palat 15 lucrari de arta, realizate de tineri artiști contemporani absolvenți ai Universitații Naționale de Arta din București, expuse in urma cu o luna in holul Primariei Sectorului 1 din capitala sunt scoase la vanzare marți, 20 aprilie, in cadrul Licitației Artmark de Arta Contemporana. In ciuda controverselor inițiale daca sediul primariei este un loc potrivit pentru o expoziție de arta contemporana, precum și cu privire la semnificația unora dintre lucrarile indraznețe expuse, ce au imparțit opinia publica in mai multe tabere și au determinat numeroase luari de poziție in presa și in social media,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

