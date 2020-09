(P) Aerotravel anunță că din 1 noiembrie turiștii români se pot îmbarca pe navele de croazieră Aceștia beneficiaza de condiții de rezervare flexibile, adaptate contextului actual. Aerotravel, prin agenția organizatoare CruiseHub, redeschide sezonul croazierelor pentru turiștii din Romania, cu condiții de rezervare flexibile pentru croazierele cu date de operare care incep din 1 noiembrie 2020. Croazierele, operate de MSC Cruises in Marea Mediterana, vor include pe itinerariul lor porturi din Italia, Spania, Franța și Malta. Tarifele incep de la 229E/persoana și includ 6 nopți de cazare in cabina interioara, pensiune completa și un plan variat de activitați la bordul navei de croaziera (teatru,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

