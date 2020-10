(P) 7 idei de snacksuri pentru o seară de film în familie Știm cu toții ca orice film bun trebuie urmarit alaturi de niște gustari pe masura. Daca te-ai decis sa organizezi o seara de cinema in familie, atunci pregatește și cateva snacksuri potrivite, pentru a fi ronțaite alaturi de toți cei dragi. Atmosfera de film inseamna mai mult decat simpla vizionare a serialului preferat, dar daca nu știi ce gustari sa alegi, te ajutam noi cu cateva sugestii pentru un meniu complet. Chipsuri Gustarile și mancatul sanatos nu se exclud reciproc, insa daca este vorba de movie night, ai putea uita pentru o vreme de dieta. Chipsurile sunt foarte populare la cinematograf,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

