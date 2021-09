Stiri pe aceeasi tema

- Patru sute de opere de arta cu pretul unitar de pornire de doar 100 de euro sunt scoase la licitatie, sub marca Hanul cu Tei 1833, de A10 by Artmark, pe 23 si 28 septembrie. Casa de licitatii propune spre vanzare lucrari din patrimoniul unui anticariat bucurestean semnate de mari artisti precum Harry…

- In noul sezon al pietei romanesti de arta, care a debutat saptamana trecuta, Artmark propune spre vanzare aproximativ 400 de opere de arta din patrimoniul unui anticariat bucurestean, intr-un eveniment care va fi organizat in doua zile, pe 23 si 28 septembrie, potrivit news.ro. Operele, cu…

- Noul sezon al pieței romanești de arta debuteaza la Artmark, dupa clasica vacanța de vara, cu cele mai multe evenimente de pana acum, 5 la numar, dispuse de-a lungul lunii septembrie, mizand pe dezvoltarea și diversificarea pieței de profil in 2021-2022. Noile perspective ale pieței romanești…

- Noul sezon al pieței romanești de arta debuteaza la Artmark, dupa clasica vacanța de vara, cu cele mai multe evenimente de pana acum, 5 la numar, dispuse de-a lungul lunii septembrie, mizand pe dezvoltarea și diversificarea pieței de profil in 2021-2022. Noile perspective ale pieței romanești de arta…

- Primul și singurul tip de avion de pasageri construit in Romania – ROMBAC 1-11, folosit pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceaușescu, a fost donat ieri dimineața Muzeului Național al Aviației Romane. Proprietarul, cetațeanul american Brian Hyndman, a cedat aeronava in mod gratuit, dupa cea cumparat-o…

- Piața romaneasca de arta a continuat trendul ușor ascendent in prima jumatate a anului 2021, in ciuda conservatorismului perioadei pandemice, generatoare de criza la nivel mondial. Astfel, in cat privește rezultatele Artmark, cel mai mare operator in piața romaneasca de arta (aprox. 85% din vanzarile…

- LICITAȚIE pentru basca lui Ceaușescu. Care este prețul de pornire pentru obiectul indragit de dictator Noi obiecte istorice au fost scoase la licitație. O cruce primita de Nicolae Ceausescu de la primul presedinte al Ciprului, o masca ce a apartinut Papei Paul al VI-lea si fotografii pe care a desenat…

- Nu stiu ce se va întâmpla cu castravetii, Ministerul Agriculturii face programe gândite la începutul anului, împreuna cu fiecare mediu, fiecare asociatie în parte, iar apoi pe perioada derularii programului aceste lucruri nu se pot schimba, a declarat Ministrul Agriculturii…