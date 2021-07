(P) 4 accesorii care pot face orice ținută banală să pară decupată dintr-o revistă de modă Trendurile se indreapta tot mai mult catre o zona a minimalismului confortabil. Rochiile devin fara forma. Camașile sunt supradimensionate. Fustele sunt ample, lejere și iți ofera libertate de mișcare. Pantalonii sunt cu talie inalta și croiala larga. Bluzele, tricourile și topurile nu mai pun atat de mult in evidența formele. Culorile, atunci cand exista, sunt pale, pamantii sau neutre. Aspectul aparent neglijent e tot mai apreciat, iar confortul sporit și versatilitatea acestui tip de haine iți ofera posibilitatea sa le personalizezi cu ajutorul accesoriilor. Iata cateva accesorii deosebite,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

