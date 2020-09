Ozzy Osbourne, diagnosticat cu boala Parkinson, se ''simte mai bine de la o zi la alta''

Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul nu iarta pe nimeni. Din pacate, inca o vedeta iubita de foarte multa lumea a contactat virusul ucigaș din China. Nea Marin, caci despre el este vorba, a fost diagnosticat cu COVID-19. Cu se simte acum celebrul coregraf.

- Un francez in varsta de 57 de ani care sufera de o boala incurabila a decis sa intrerupa orice tratament si sa difuzeze sfarsitul vietii sale incepand de sambata in direct pe Facebook, dupa ce presedintele Emmanuel Macron i-a spus ca nu il poate ajuta sa moara, relateaza AFP, citata de Agerpres.Alain…

- Chadwick Boseman, actorul devenit faimos pentru rolul interpretat in filmul „Black Panther”, a murit la doar 43 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer de colon, atunci cand se afla deja in stadiul III. Ce trebuie sa stii despre boala care l-a ucis.

- Cu puțin din partea multora, viața Alessiei, o fetița care lupta cu o boala rara poate fi salvata! Știrile TVR v-au prezentat povestea ei la inceputul acestei luni cand a fost demarata campania umanitara de strangere a peste doua milioane de dolari.

- Generalul Ioan Nițica aflase la inceputul acestui an ca suferea de leucemie. Boala l-a doborat vineri seara, la 59 de ani.Șeful ISU Neamț, generalul Ioan Nițica, a murit vineri seara. Nițica a fost gasit inert de fiul sau in casa și a sunat la ambulanța, dar manevrele e de resuscitare s-au dovedit a…

- Ilie Dumitrescu a vorbit prima data despre starea fiului sau, pe care nu l-a mai vazut din luna ianuarie. "Toto se simte foarte bine, este asimptomatic. Eu nu am fost in contact cu el din ianuarie. Lotul in care și fiul meu, Toto, a fost testat pozitiv, exista acolo un prezentator care a spus…

- Marcel Pavel trece prin momente cumplite. Diagnosticat cu dubla pneumonie, artistul a aflat ca are și COVID-19, motiv pentru care se afla in secția speciala a spitalului „Matei Balș”, pentru recuperare.

- Demi Lovato este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste la nivel mondial, fiind in același timp cantareața, actrița, dar și compozitoare. Și deși acum se bucura de un succes incredibil, vedeta a avut parte de o copilarie crunta, care iși pune amprenta și asupra vieții de acum.