- Rockerul britanic Ozzy Osbourne, in varsta de 71 de ani, a dezvluit ca a fost diagnosticat cu boala Parkinson, informeaza publimetro.cl.Fostul lider al trupei Black Sabbath a marturisit ca sufera de Parkinson in cadrul emisiunii Good Morning America, de la un post de televiziune american."Am cazut destul…

- Ana Bogdan a urcat șapte locuri în clasamentul WTA, ea aflându-se în acest moment pe locul 98 în lume. În urma acestei modificari din ierarhie, România are din nou trei sportive în TOP 100 WTA. Dupa o pauza de aproape 11 luni, Ana a revenit în…

- România a importat din tarile Uniunii Europene vin în valoare de peste 46 de milioane de euro în 2018 si a exportat vin în valoare de 24,9 milioane de euro, potrivit Eurostat, citat de Mediafax. În tarile din afara UE, România a exportat vin de 5,471 milioane euro…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 19.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 252.056 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Au votat 133.958 de barbati si 118.098 femei, potrivit BEC.A doua zi de vot in strainatate s-a incheiat deja in: Australia,…

