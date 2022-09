Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R și Shift s-au transformat in Daddy Yankee in prima ediție a sezonului 18 Te cunosc de Undeva!. Iata cum au intrat cei doi in pielea personajului. Au trebuit sa interpreteze ”Con Calma”.

- Cei doi artiști fac echipa in cel mai nou sezon al emisiunii, care va avea premiera sambata, de la 20.00, la Antena 1. Pentru a intra cat mai bine in roluri, au avut parte de o schimbare drastica.

- Connect-R si SHIFT vor face echipa in cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, iar cei doi au simtit din plin provocarile ruletei, inca din prima gala a transforming show-ului. Daca initial s-au bucurat pentru transformarea primita, imediat cei doi…

- Cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce in fata telespectatorilor 8 cupluri de vedete, concurenti talentati si dornici de distractie. Printre acestia se numara si perechea Rona Hartner si Johny Romano sau Tusa si nepotul, dupa cum chiar…

- Emilian și WRS, reprezentatorul Romaniei la Eurovision 2022, fac echipa la „Te cunosc de undeva!”, show-ul de la Antena 1. Cei doi concurenți au avut parte de momente dificile inca din prima ediție. Cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce…

- Transforming show-ul „Te cunosc de undeva!” a ajuns la majorat! Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena 1, ce va debuta sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce pe scena o noua serie de artisti, dar si o premiera absoluta: fiecare jurat va putea acorda, o singura data pe sezon, un bonus de…

- Cel de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de artisti. Transformari majore, surprize majore, dar si temeri majore sunt doar cateva dintre…

- In ediția a șaptea a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 17, Romica Țociu și Carmen Chindriș au fost cuplul care au format o echipa de senzație. Cei doi s-au transformat in Nat K. Cole & Natalie Cole. Ei au interpretat faimoasa piesa „Unforgettable”, iar Aurelian Temișan a ramas emoționat de momentul…