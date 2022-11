Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile și-au spus cuvantul in ultimul battle din sezonul 10 Chefi la cuțite. Chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au avut parte de o discuție aprinsa chiar inainte de ultimul battle. Hai sa vezi de la ce a pornit cearta dintre cei doi jurați ai emisiunii.

- Dupa ce a inceput battle-ul cu numarul 9 de la Chefi la cuțite, seoznul 10, camerele de filmat au surprins o discuție aprinsa intre cele doua Madaline (Cafadaru și Crețan) din echipa lui chef Catalin Scarlatescu.

- Rezultatul battle-ului șapte din ediția 27 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 1 noiembrie 2022, l-a facut pe chef Catalin Scarlatescu sa rabufneasca. Juratul a pus-o la zid pe Brigitta Gheorghe cu mai multe replici taioase. Hai sa vezi care este motivul pentru care Madalina Cafadaru a izbucnit in…

- Concurenții au inceput pregatirea pentru prima proba al battle-ului ediției din aceasta seara, motiv pentru care au inampinat și cateva probleme, din cauza presiunii prea mari. Așadar, Catalin Scarlatescu a fost scos din sarite de Titus Alexandru, astfel ca i-a aruncat farfuria și a rugat-o pe Brigitta…

- Tensiunile dintre concurentii de la Chefi la cutite nu au incetat sa apara, chiar daca emisiunea a ajuns abia la al doilea battle din acest sezon. Madalina Cafadaru, concurenta in echipa lui chef Scarlatescu, nu și-a mai putut stapani nervii și a spus lucrurilor pe nume, de fața cu Lina Chirila, colega…

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 10, tensiunile au aparut intre concurenți, dar și intre jurați. Chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu au rabufnit, iar cei doi jurați și-au adresat cuvinte dure. Iata ce replici acide au fost intre cei doi!

- Spiritele s-au incins in platoul de la Chefi la cuțite! Madalina Cafadaru s-a enervat la culme in cel de-al doilea battle și a rabufnit, asta dupa ce nu și-a mai putut stapani nervii in fața Linei Chirila. Iata ce a scos-o din sarite pe concurenta!

- Cea de-a doua proba din bootcamp a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor un eveniment neașteptat. In timp ce chefii degustau preparatele concurenților, Arminia Grad și Lina Chirila și-au adresat replici acide in platoul emisiunii.