- Xi Jinping si-a exprimat admiratia pentru munca lui Piketty, insa „Capital et ideologie”, lansata anul trecut, nu a ajuns inca in China continentala din cauza fragmentelor despre inegalitatea din tara asiatica. Piketty a declarat pentru The Guardian ca editorul chinez Citic Press a trimis in luna iunie…

- In 2019, la maratonul de la Frankfurt au participat 27.000 de persoane, dar anul acesta s-a decis anularea, din cauza restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus. In acest sezon au mai fost anulate si maratoanele de la New-York, Chicago si Berlin.

- In urma unui schimb de focuri care a avut loc, marți, in cursul unor funeralii la Chicago, 14 persoane au fost ranite, potrivit politiei. Presedintele SUA, Donald Trump, ameninta sa trimita agenti federali in unele orase administrate de democrati in fata exploziei actelor de violenta, scrie AFP, citat…

- In studiul efectuat in Germania pe 60 de voluntari sanatosi, vaccinul a indus anticorpi de neutralizare a virusului pentru persoanele carora le-au fost administrate doui doze, in conformitate cu rezultatele ale unui studiu clinic de faza preliminara. Actiunile BioNtech au crescut cu 5% in Statele Unite,…

- Trei jucatori ai echipei din NBA Sacramento Kings, Buddy Hield, Jabari Parker si Alex Len, au fost testati pozitiv cu coronavirus, noteaza cbssports.com, potrivit news.ro.“In urma cu cateva zile am fost testat pozitiv cu Covid-19 si m-am autoizolat imediat la Chicago, unde am si ramas. Incep…

- Un eminent om de stiinta rus, Valeri Mitko, este acuzat de Moscova de inalta tradare prin transmiterea unor secrete de stat Chinei, a anuntat luni avocatul acestuia, precizand ca clientul sau risca pana la 20 de ani de inchisoare in cazul in care este recunoscut vinovat, relateaza Reuters potrivit…

- Actuala pandemie dezvaluie rezistența țarilor, dar se remodeleaza și sectoarele economice. Este un moment confuz in istorie, dar mințile experimentate vad cum China, cu o conducere politica puternica, ramane competitiva din punct de vedere economic, considera Liviu Mureșan, șeful think tank-ului EURISC…

- Mai mult de 40 de elevi si membri ai personalului unei scoli primare din orasul Wuzhou, din sudul Chinei, au fost raniti joi într-un atac cu cutitul, a relatat presa de stat chineza, potrivit DPA. Atacul a avut loc într-o scoala din Wuzhou, regiunea autonoma Guangxi, a transmis…