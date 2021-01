Stiri pe aceeasi tema

- Oxfam: Primii 10 miliardari ai lumii ar putea cumpara vaccinuri anti-COVID-19 pentru intreaga populație a planetei. Cu cat s-au imbogațit bogații Terrei, in pandemie Averea combinata a celor mai bogati 10 oameni din lume a crescut in timpul pandemiei de coronavirus cu 540 de miliarde de dolari americani,…

- Elon Musk, care deține mai multe companii, intre care Tesla și SpaceX, a acumulat o avere de 188,5 miliarde de dolari, cu 1,5 miliarde mai mult decat Jeff Bezos, care deținea prima poziție inca din octombrie 2017. In noiembrie 2020, Musk l-a devansat in clasament pe Bill Gates, fondatorul Microsoft.…

- Elon Musk a devenit cel mai bogat om din lume, cu o avere care depașește 185 de miliarde de dolari, anunța CNBC.Avansul înregistrat de Tesla pe bursa din Wall Street, unde a depașit în urma cu o zi pragul de 700 de miliarde de dolari, a facut ca Musk sa-l depașeasca pe Jeff Bezos,…

- Averile miliardarilor lumii continua sa creasca chiar și in timpul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a castigat in pademie 76,9 miliarde de dolari. Averea sa totala a ajuns la aproximativ 190 de miliarde de dolari. „Am construit in peste 20…

- Bogații lumii au acum și mai mulți bani. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a castigat in pademie 76,9 miliarde de dolari și a ajuns la o avere de aproape 190 de miliarde de dolari. Elon Musk, patronul Tesla și SpaceX, a caștigat in 2020 și mai mult, respectiv aproape 140 de miliarde de dolari.

- Bogații lumii au acum și mai mulți bani. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a castigat in pademie 76,9 miliarde de dolari și a ajuns la o avere de aproape 190 de miliarde de dolari. Elon Musk, patronul Tesla și SpaceX, a caștigat in 2020 și mai mult, respectiv aproape 140 de miliarde de dolari.

- Cea mai bogata persoana din lume este proprietarul Amazon, Jeff Bezos, urmat de celebrul Elon Musk de la Tesla și Eric Yuan, fondatorul Zoom, scrie Bloomberg. Caștigul primilor doi pe anul 2020 a...

- Indexul Miliardarilor Bloomberg este unul dintre cele mai importante și mai exacte topuri ale celor mai bogați oameni ai lumii. In loc sa masoare averea practica deținuta de cineva anume, specialiștii de la Blommberg calculeaza valoarea neta a unei persoane, in funcție de proprietațile deținute, investițiile…