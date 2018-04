Stiri pe aceeasi tema

- O fetita din Pitesti s-a dat peste cap in fata premierului Viorica Dancila, la evenimentul Simfonia Lalelelor de la Pitesti, iar acum profesoara sa a reacționat in fața criticilor primite ulterior. Nicoleta Andrei, profesoara de gimnastica a fetitei, a scris pe Facebook un mesaj in care le cere cititorilor…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi, vicepresedinte al Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, a afirmat ca Legea educatiei ar trebui „schimbata rapid“, din moment ce scolarii pot ajunge in situatii umilitoare la diverse evenimente.

- Deputatul PNL, Ovidiu Raetchi, a anunțat, duminica, pe Facebook, ca va depune o inițiativa legislativa prin care folosirea elevilor in activiați publice care urmaresc un beneficiu politic implicit sau direct sa fie interzisa și sancționata prin lege.

- Mihai Sora scrie, sambata, pe pagina sa de Facebook, despre manifestarea ”Simfonia lalelelor” de la Pitesti, unde premierul Viorica Dancila a fost primita cu fanfara si unde a asistat inclusiv la defilarea copiilor din gradinite. Copiii din „experimentul lalelelor“ nu vor fi oameni liberi cata vreme…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost invitat vineri, 20 aprilie, la Pitesti, unde a luat parte la un eveniment intitulat Simfonia Lalelelor, cea mai mare expozitie florala din Romania. La ceremonia de inaugurare a expozitiei, sute de copii de gradinita si elevi au fost pusi sa defileze in fata premierului…

- Cea mai mare expozitie florala din Romania, Simfonia Lalelelor, aduna in fiecare an la Pitesti numerosi oficiali de rang inalt, expozanti si vizitatori. Iar parada copiilor de gradinita si a elevilor in fata oficialilor, parada ce a ridicat numeroase controverse, este organizata din 2003.

