- Subprefectul Ovidiu Draganescu, cel care este in fruntea Prefecturii Timiș dupa demiterea prefectului USR, a fost confirmat cu coronavirus. Conform unor surse medicale, acesta a fost pentru investigații la Spitalul Municipal Timișoara, fiind confirmat cu COVID 19. Acesta are o forma ușoara și a primit…

- Un barbat de 40 de ani confirmat cu noul coronavirus a fugit luni seara dintr-un spital din Timișoara. Pacientul este cetațean strain și este cautat și la aceasta ora de autoritați scrie ziarulul local Tion. Barbatul in varsta de 40 de ani a fost internat in 27 septembrie la Clinica de Dermatologie…

- As many as 7,676 new cases of people infected with SARS-CoV-2 have been recorded in the past 24 hours, with more than 67,000 tests being done, the Strategic Communication Group reported on Saturday. So far, 1,187,773 cases of people infected with the novel coronavirus have been confirmed in…

- Se agraveaza situația infectarilor in școli. In Argeș sunt deja zeci de elevi și profesori confirmați cu coronavirus. In total, 37 de calse de la mai multe școli și gradinițe au reinceput deja cursurile online. Abia a inceput cea de-a doua saptamana de școala și județul Argeș numara deja 56 de cazuri…

- Cursurile continua in format online la trei unitati invatamant si o grupa a unei gradinite, potrivit unei hotarari luate astazi de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, care aproba scenariile de functionare.

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat miercuri masuri impotriva unor guvernatori care se opun obligativitatii purtarii mastilor in scoli, in pofida recomandarilor autoritatilor sanitare, in plina epidemie de COVID-19, informeaza France Presse. ''Unii politicieni incearca…

- O coliziune intre doua masini a avut loc duminica dimineata, 8 august, pe DN 7 / E 81, in zona Caineni - Valcea, soldata cu doua victime, din cauza caderilor de pietre de pe versantii care strajuiesc Defileul Oltului.

- Un barbat de 80 ani, cioban la stana, a fost atacat de urs pe raza satului Mura, comuna Gornești și ucis. Pana acum, doar Serviciul Salvamont a confirmat informația. Vom reveni cu mai multe informații. UPDATE 1. Primarul comunei Gornești, Kolcsar Gyula ne-a confirmat ca o persoana a decedat in urma…