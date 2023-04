Stiri pe aceeasi tema

- Fostele concurente de la America Express, Diana Bulimar și Larisa Iordache, au venit in cea de-a 11-a ediție Chefi la Cuțite pentru a-i face o surpriza fostului lor adversar, chef Catalin Scarlatescu.

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 11, cele care și-au facut apariția in platoul in show-ul culinar au fost Diana Bulimar și Larisa Iordache, fostele concurente de la America Express. Iata cum a reacționat Catalin Scarlatescu atunci cand și-a vazut colegele din emisiune!

- Diana Bulimar și Larisa Iordache, fostele concurente de la America Express - Drumul Aurului, au venit in ediția 11 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 18 aprilie 2023 pentru a-i face o surpriza lui chef Catalin Scarlatescu.

- Ediția din aceasta seara a adus și un moment cel puțin amuzant, atunci cand a venit randul lui Alexandru Ionuț Sava sa gateasca. Increzator in abilitațile sale in bucatarie, concurentul nu s-a remarcat doar pentru ceea ce a pregatit, ci și pentru dialogul comic pe care l-a avut cu chef Catalin Scarlatescu.

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au veni Jean Gavril și fratele sau, Dinu. Cei doi au gatit un preparat pe care l-au gustat in aventura lor pe Drumul Aurului, gandindu-se ca poate Catalin Scarlatescu iși va da seama cine este in spate.

- Ediția trecuta a competiției America Express a avut o nota dramatica, cand Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu au primit provocarea de a manca un Cuy. Iata ce este și de ce a inceput iubita lui sa planga atunci cand l-a vazut in farfurie și a aflat ca trebuie sa il manance.

- Cursa pentru ultima șansa incordata in ediția de aseara America Express, care a fost lider de audiența! Echipele care s-au aliniat la start au fost Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, Catalin Bordea și Nelu Cortea.

- Nu mai este un secret faptul ca America Express a pus la incercare atat rezistența fizica, dar și cea psihica a concurenților. Invitați in platoul Xtra Night Show, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au vorbit despre experiența traita in competiție, dar și ce momente au fost cele mai dificile de depașit.