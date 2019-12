Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Burdușa a fost ales in funcția de secretar de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni. O decizie in acest sens a fost publicata astazi, 18 decembrie 2019, in Monitorul Oficial.

- Nelu Tataru a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, potrivit unei decizii a prim-ministrului Ludovic Orban publicate, miercuri, in Monitorul Oficial. Nelu Tataru este presedinte...

- Ionel-Ovidiu Bogdan a fost numit in functia de secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului printr-o decizie a premierului Ludovic Orban.Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Citește și: Raluca Turcan: ‘Romanii puteau trai ca «afara», daca dezvoltarea țarii nu era…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a fost numit de catre premierul Ludovic Orban in functia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului. Decizia a fost publicata si in Monitorul Oficial.

- Nini Sapunaru a fost numit in functia de secretar de stat al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Totodata, Costel Barbu este noul secretar general ad...

- Horia-Miron Constantinescu a fost eliberat din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata, joi, in Monitorul Oficial. Conform deciziei, pana la numirea conducatorului institutiei in conditiile legii,…

- Radu Cosma va exercita conducerea activitatii curente a Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni pana la numirea unui secretar de stat. Potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban, Radu Cosma, sef serviciu, a fost desemnat sa exercite conducerea activitatii curente a DRP pana…

- Nicolae Cristian Stanica a fost numit in functia de presedinte al Comisiei Nationale pentru Strategie si Prognoza, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Seful Executivului i-a numit tot luni in functia de consilier…