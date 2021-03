Ouzounidis l-a „citit“ pe Croitoru. Vezi care a fost „cheia“ meciului!

Universitatea Craiova și-a adjudecat victoria in fața formației FC Botoșani cu 1-0, sambata, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in etapa a 26-a din Liga 1. La finalul intalnirii, cei doi antrenori și-au expus concluziile in cadrul unei conferințe de presa. Marinos Ouzounidis: „Am apreciat disciplina de care am dat dovada“ Antrenorul Universitații Craiova , Marinos Ouzounidis, și-a felicitat elevii pentru atitudinea avuta in fața acestei adversare dificile. „A fost un meci foarte dificil pentru noi și ne așteptam sa fie așa, pentru ca am avut o oponenta buna. De aceea sunt foarte mulțumit de obținerea…