- Centrul de Cultura Arcuș (CCA) a anunțat punerea in vanzare a biletelor la recitalul pe care pianistul Horia Mihail il va susține la Sfantu Gheorghe, vineri, 13 aprilie, in cadrul turneului național extraordinar derulat sub genericul „Pianul calator”. Ediția a opta a turneului este dedicata Centenarului…

- Centrul de Cultura Arcuș organizeaza, maine, 23 martie, la sediul din Sfantu Gheorghe, recitalul susținut de pianistul oradean Zoltan Thurzo, eveniment ce se va derula sub tema „Va place Chopin?”. Recitalul se va desfașura de la ora 19.00, la Centrul de Cultura Arcus (ce iși desfașoara activitatea la…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza astazi, incepand cu ora 19.00, concertul „La Vida Loca” in cadrul turneului național ai artiștilor Matei Ioachimescu (flaut, Austria) și Alfredo Ovalles (pian, Venezuela). Acest proiect muzical, plin de temperament, rafinament si virtuozitate exploziva este realizat…

- Pregatirile pentru ediția cu numarul XXIV a festivalului intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”, derulat la Bradet, sunt in plina desfașurare. Interpretele de muzica populara Cristina Turcu Preda și Cornelia Ciobanu sunt invitatele speciale la ediția din acest an, au transmis, vineri, organizatorii.…

- Centrul de Recuperare Medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe a anunțat ieri ca ofera pe tot parcursul lunii martie (a.c.) ședințe gratuite de terapia „Vojta”, pentru copiii cu varsta pana la șase ani. Bazata pe locomoția reflexa și este folosita pentru tratarea unor afecțiuni ale sistemului nervos central…

- Centrul de Cultura Arcuș organizeaza, astazi, la sediul din Sfantu Gheorghe, un eveniment inedit: recitalul susținut de pianistul oradean Zoltan Thurzo, eveniment ce se va derula sub tema „Compozitori indragostiți – cum erau ei in realitate?!” Recitalul se deruleaza de la ora 19.00, la Centrul de Cultura…

- Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Intorsura Buzaului in parteneriat cu Asociatia Sportiva „Ciucas” Intorsura Buzaului, Asociația Cultural-Științifica „Carpații Rasariteni” și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Covasna, au organizat in data de 08.02.2018, evenimentul sportiv „Cupa…

- Un numar de 15 echipe din diverse zone ale țarii, dar și din strainatate sunt așteptate la festivalul gastronomic „Pomana Porcului”, care va avea loc la finele acestei luni, la Baile Balvanyos. Ediția din acest an va aduce la start și echipe aflate la prima participare, din localitați precum Craiova…