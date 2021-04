Ousmane Dembele ar putea semna cu Barcelona până în 2025 Clubul spaniol de fotbal FC Barcelona intentioneaza sa-i prelungeasca contractul lui Ousmane Dembele pana in 2025 sau sa-l vanda in aceasta vara, pentru a nu putea pleca liber dupa expirarea contractului in 2022, a anuntat, joi, cotidianul catalan Sport, citat de AFP. Conform sursei citate, clubul "blaugrana" ar intentiona sa-i propuna un nou angajament pe trei ani internationalului francez in varsta de 23 de ani, respectiv, pana in 2025. Cotidianul catalan precizeaza ca jucatorul ar urma sa dea un raspuns in urmatoarele saptamani. Daca insa va renunta sa-si continue cariera la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

