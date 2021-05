Oufit-urile anilor 90, purtate în serialul Friends Oufit-urile anilor 90, purtate in serialul Friends Serialul Friends s-a bucurat de un succes extraordinar in perioada 1994-2004, in care a rulat timp de 10 sezoane. Fanii producției s-au identificat cu simpaticele personaje și s-au putut chiar inspira din stilul lor vestimentar. Ne amintim astazi de cateva dintre oufit-urile anilor 90, purtate in serialul Friends. Jennifer Aniston Courteney Cox Jennifer Aniston Jennifer Aniston Courteney Cox Lisa Kudrow și Courteney Cox Jennifer Aniston, Lisa Kudrow și Courteney Cox Lisa Kudrow Courteney Cox Jennifer Aniston Actrițele din Friends s-au reunit la… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

