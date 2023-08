Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce Kremlinul și Vladimir Putin au preferat sa pastreze tacerea in privința anunțatei morți a lui Evgheni Prigojin, surse politice citate de publicația independenta rusa Meduza au sugerat ca evenimentul de miercuri seara era de așteptat, atat pentru public, cat și pentru liderul Wagner. Prabușirea…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat ca exista posibilitatea ca Vladimir Putin sa-și continue mandatul prezidențial și dupa 2024 fara a organiza noi alegeri. „Alegerile noastre prezidențiale nu sunt un exercițiu de democrație, ci doar birocrație costisitoare. Vladimir Putin oricum va fi reales…

- Dupa ce, in Rusia, șeful mercenarilor a pus in scena o scurta insurecție, președintele belarus afirma ca țara sa l-a primit, dar ca, acum, șeful grupului Wagner se afla la Sankt Petersburg, dupa care, „poate, a plecat la Moscova” Șeful mercenarilor Wagner, Evgheni V. Prigojin, este in Rusia și „e…

- Președintele rus Vladimir Putin apeleaza la un „manual” familiar pentru a-și consolida autoritatea: o campanie de defaimare la adresa lui Evgheni Prigojin, liderul militar al Grupului Wagner, care a condus o scurta revolta impotriva Kremlinului.

- Serviciul Federal de Informații (BND) din Germania a ascultat negocierile dintre Evgheni Prigojin și Aleksandr Lukașenko pe 24 iunie, ziua rebeliunii PMC Wagner, potrivit unei investigații a jurnaliștilor de la grupul media ARD, conform ziuanews.ro . Un purtator de cuvant al serviciului german de informații…

- Luni, 26 iunie, Vladimir Putin s-a adresat mercenarilor Wagner, la o zi dupa plecarea lui Evgheni Prigojin, conducatorul mercenarilor Wagner. Liderul de la Kremlin le-a dat un ultimatum: ”semnați cu Ministerul Apararii, sau mergeți in Belarus!”. Vladimir Putin, ultimatum pentru luptatorii Wagner In…

- Regimul de la Beijing il susține in continuare pe dictatorul rus, Vladimir Putin, in incercarea sa de a „stabiliza situația” dupa evenimentele de sambata, cand gruparea Wagner a lui Evgheni Prigojin a pornit intr-un atac impotriva forțelor Kremlinului, a transmis, duminica, ministerul de externe din…

- Reprezentanti de rang inalt ai Aliantei Nord-Atlantice si ai Uniunii Europene in materie de afaceri externe si securitate au spus joi ca razboiul din Ucraina s-ar putea prelungi si ar putea dura pana in anul 2024, relateaza EFE, citata de Agerpres . La un seminar international in domeniul apararii ținut…