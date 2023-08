Otilia Bilionera s-a logodit! Afla primele detalii despre inel si momentul magic Cantareața Otilia se pregatește de casatorie! Dupa o relație de un an cu iubitul ei turc, barbatul pe care nu l-a aratat pana acum in spațiul public, artista s-a logodit. Otilia a dezvaluit, in exclusivitate, cum a fost ceruta in casatorie: “Ma așteptam sa se intample asta, dar nu știam ca o sa fie chiar de aniversarea noastra de un an. Cererea a avut loc in Turcia, locul in care ne-am cunoscut.” Artista a povestit ca momentul in care a spus “DA” a fost perfect, nefiind mai sigura in viața ei de o decizie. De asemenea, inelul cu safir și diamante care i-a fost pus pe deget la cererea in casatorie… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Otilia Bilionera traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un barbat turc, iar recent acesta a cerut-o in casatorie. Bekir este mai tanar decat artista, insa varsta nu a fost o problema pentru ei.Cantareața Otilia se pregatește de casatorie. Dupa o relație de un an cu iubitul ei turc, barbatul pe care…

- Otilia Bilionera este mai fericita ca niciodata de cand este impreuna cu iubitul sau, un turc. Se pare ca barbatul și-a facut curaj și i-a pus marea intrebare partenerei sale, iar artista a postat prima imagine cu inelul de logodna.

- Nationala masculina de volei a Romaniei a invins vineri, la Brasov, reprezentativa Cehiei, cu scorul de 3-0, in al treilea amical din cadrul pregatirii pentru Campionatul European. Scorul pe seturi a fost 25-18, 30-28, 25-23. Romania si Cehia se vor confrunta si sambata. Tricolorii au mai jucat doua…

- Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina,…

- Forul European de volei feminin (CEV) dedica, marti, un articol jucatoarei tricolore Bianca Cucu, cea mai tanara voleibalista de la Campionatul European U17, gazduit la Bekescsaba (Ungaria). Ea are doar 12 ani. ”Cea mai tanara jucatoare care concureaza in prezent in runda finala a EuroVolley U17 din…

- Este vestea momentului in showbiz-ul internațional! Nicole Scherzinger a fost ceruta in casatorie! Frumoasa cantareața și Thom Evans s-au logodit in urma cu doar o zi. Cei doi indragostiți au facut un pas important in relație. Iata primele imagini cu artista și iubitul ei, dupa ce s-au logodit!

- Cristina Vasiu și iubitul sau sunt impreuna de aproximativ un an și jumatate, iar astazi, partenerul sau a reușit sa o surprinda pe artista, asta pentru ca a cerut-o in casatorie. Cantareața nu a banuit nimic, iar momentul a fost așa cum și-au dorit cei doi.