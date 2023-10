Stiri pe aceeasi tema

- Momente de fericire in familia Elenei Gheorghe! Costin Gheorghe și iubita lui și-au spus marele "DA!" in fața lui Dumnezeu, asta dupa ce, in urma cu doar doua saptamani, fratele Elenei Gheorghe și-a cerut partenera in casatorie! Imagini emoționante cu marele eveniment din viața celor doi!

- Dupa ce, in urma cu cateva saptamani, Ana Baniciu și Edy Kovacs au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor, cei doi traiesc mari emoții astazi. Vedeta și iubitul ei s-au casatorit religios intr-un cadru de poveste.

- Astazi are loc un eveniment cu fast in showbiz-ul de la noi! Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, se casatoresc! Chiar in aceste momente, cei doi se afla la starea civila, unde are loc marele eveniment din viața artistei, iar SpyNews.ro va ține la curent cu toate informațiile despre cea mai importanta…

- Zi importanta pentru Maria Simion și Alexandru Niculae, barbatul alaturi de care designerul traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. Cei doi indragostiți s-au casatorit. In urma cu puțin timp au spus cel mai important “DA” din viața lor, iar Maria Simion a fost cea care a facut publice…

- Inimioara, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 7, s-a casatorit cu iubitul ei. Tanara a stralucit in ziua cea mare și pare ca și-a gasit liniștea alaturi de Cristian, cel care i-a devenit soț.

- Zi speciala pentru Jojo și iubitul ei! Cei doi au decis sa faca pasul cel mare la altar dupa mulți ani și sa spuna marele "DA!" in fața ofițerului de Stare Civila. Jojo și Paul Ipate au impreuna doi copii minunați și talentați, pe Achim și Zora. Iata primele imagini de la deficitul eveniment!

- Zi speciala pentru Like Creața și iubitul ei. Cei doi au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor astazi, iar vedeta a impartașit primele imagini cu fanii. Influencerița radiaza de fericire alaturi de barbatul pe care l-a ținut departe de ochii curioșilor.