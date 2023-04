Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari probleme cu iPhone-urile, și totodata una dintre cele mai prezente izvoare de miștouri din partea fanilor Android este legata de incarcarea „rapida” a acestora, una care a lasat mereu de dorit. Deși durata unui ciclu de incarcare este printre cele mai bune de pe piața, de departe,…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a declarat, miercuri, dupa intalnirea pe care a avut-o cu ambasadorul Marii Britanii la București, ca pentru persoanele condamnate pentru care se solicita extradarea nu este justificata o aparare din partea statului in care s-au refugiat. Ministrul Predoiu a avut,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat luni, la Ankara, ca Washingtonul sprijina cu putere aderarea rapida a Suediei si Finlandei la NATO avand in vedere pasii facuti deja, chiar daca omologul sau turc a subliniat ca sunt necesare masuri concrete suplimentare, transmite Reuters. 'Statele…

- Guvernul condus de Natalia Gavrilița ar urma sa cada in scurt timp. Zvonurile sunt raspandite de joi, dupa ce a fost amanata ultima ședința a executivului. Am contactat serviciul de presa al instituției pentru o reacție, insa Aura Revenco nu ne-a putut oferi nicio informație.

- Recent, Serviciul de Protecție și Paza de Stat a marcat cea de-a 31-a aniversare de la inființare. In cadrul solemnitații, fostul bodyguard al președintelui Maia Sandu, actualmente director adjunct al Serviciului de Protecție și Paza de Stat, Vasile Popa, a primit gradul special de

- Guvernul a aprobat plafonul pentru ”Noua Casa 2023”. Aprobarea va fi mai rapida și se va epuiza pana la jumatatea anului Guvernul a aprobat plafonul de 1,5 miliarde lei pentru programul ”Noua Casa 2023”, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. Noutatea va fi aprobarea mai rapida, cel puțin…

- Ministerul Mediului anunta, vineri seara, ca, intr-un an si jumatate de la adoptarea OUG care permite interventia rapida in cazul ursilor, au existat 418 interventii, in majoritatea cazurilor fiind vorba despre alungarea animalelor. In 19 cazuri s-a impus uciderea animalului. Fii la curent…

- Cum vor fi acoperite pagubele produse de animalele salbatice. Guvernul a aprobat o procedura mai rapida Modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele si/sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic a fost aprobata miercuri de Executiv. Aceasta prevede, cel puțin teoretic,…