Ospătarul lui Iohannis, depistat cu COVID! SPP, carantinat la Palatul Snagov! Iata ca un deceniu și jumatate de ”servilism” fața de toți potentații zilei se poate duce pe apa Sambetei pentru generalul Lucian Pahonțu. Șeful Serviciului de Protecție și Paza avand de pazit acum unul dintre cele mai teribile secrete care au lovit vreodata structura pe care o conduce inca din 2005. Este vorba despre ”focarul” […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Verificarile in mijloacele de transport in comun, in complexele comerciale și in zonele aglomerate continua in Argeș. Polițiștii, jandarmii, polițiștii locali și pompierii argeșeni au verificat respectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei…

- Managerul spitalului Victor Babeș din București, Emilian Imbri, spune ca masurile de protecție impotriva imbonavirii de COVID-19 vor fi extrem de utile in a ne feri și de alte boli infecțioase precum hepatita, diareea sau gripa sezoniera.

- In timp ce liderii americani lucreaza sa țina sub control raspandirea coronavirusului, cercetatorii din SUA și din alte parți ale globului incearca sa raspunda altor necunoscute legate de COVID-19, scrie CNN.Dr. Andrew Badley, un specialist in boli infecțioase de la Clinica Mayo, a declarat, luni, pentru…

- Modificarea interiorului in masini reprezinta una din masurile de protectie pentru infectarea cu coronavirus, in special in domenii precum transportul de persoane, iar Registrul Auto Roman (RAR) a prezentat ce astfel de transformari se pot face fara sa fie necesara omologarea acestora.

- Inca un jucator de la Astra Giurgiu a fost depistat pozitiv cu COVID-19 și meciul de luni, FCSB – Astra, nu se mai poate juca. Din informațiile FANATIK, ultimul dintre ei este Valerica Gaman....

- Un angajat al Penitenciarului Botosani a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS CoV 2.Angajatul a exercitat atributii de serviciu in sectorul educatie si asistenta psihosociala, cu purtarea, in permanenta, a echipamentului de protectie.Administratia Nationala a Penitenciarelor aminteste…

- ​Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost depistat pozitiv pentru COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de el într-un mesaj televizat. „Toata lumea știa ca va ajunge la o parte considerabila a populației mai devreme sau mai târziu. Pentru mine a fost pozitiv", a spus Bolsonaro,…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca si acum, ca si la inceputul pandemiei, regimul Iohannis incearca sa mentina pericolul coronavirusului cu ajutorul presei miluite si a celei militarizate, printr-o cenzura a consensului si procese de intentie.Cu toate acestea mai exista jurnalisti…