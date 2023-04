Poliția Municipiului Deva fost sesizata cu privire la faptul ca un angajat al unei societați care efectueaza excavații in zona centrala a orașului, in scopul amenajarii domeniului public, ar fi gasit oseminte ce par a fi de natura umana, transmite zhd.ro „La fața locului s-au deplasat polițiștii criminaliști și ce ai Biroului Investigații de Criminale, iar osemintele respective au fost ridicate de reprezentanții SJML Hunedoara si urmeaza fi expertizate de medicii legiști, in vederea stabilirii vechimii acestora (a identitații persoanei) și a circumstanțelor in care au ajuns in acel loc”, a declarat…