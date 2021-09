Oscar and the Wolf – Doua concerte in Romania in 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul grup australian Dead Can Dance va canta in Romania pe 16 mai 2022 la Arenele Romane din Bucuresti, in aer liber. Primele 100 de bilete din fiecare categorie au pret special earlybird. Acestea se pun in vanare pe 17 septembrie la ora 11:00 pe iabilet.ro. Dead Can Dance au anuntat ca se reintorc…

- Prima editie a RomGym Trophy va avea loc, in organizarea FR Gimnastica, intre 17-19 septembrie, la Bucuresti, cu participarea a peste 70 de gimnasti, intre care se va numara si Marian Dragulescu. FRG a anuntat ca, la patru distanta de la organizarea unei competitii de anvergura - Campionatul…

- Cel mai mare festival din Europa, UNTOLD, incepe joi, la Cluj-Napoca urmand sa fie prezenți, timp de 4 zile, cei mai buni DJ ai lumii, artisti si trupe din Romania si din strainatate. Productia celei de-a sasea editii a festivalului va fi una cu adevarat impresionanta, din toate punctele de…

- Unul din cei mai iubiți actori romani, Florin Piersic continua sa urce pe scena, la 85 de ani, cu o pofta de jucat nestavilita. A ajuns la o varsta onorabila, insa cu o pensie rușinoasa pentru un artist ce a incantat generații de romani in cele peste 60 de producții cinematografice și alte zeci de…

- Celebra solista TARJA Turunen va canta pe 18 octombrie 2022 la Arenele Romane din Bucuresti si pe 19 octombrie la /FORM SPACE din Cluj-Napoca. Primele 200 de bilete au pret earlybird. Tarja Turunen este una dintre vocile scenei metal care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Se numara printre cele…

- Charlotte de Witte, Claptone, Seth Troxler, Caspa, Cellini, Colyn, DJ Snow & MC Agent, DJ Shiver și mulți alții urca intre 9 și 12 septembrie pe scenele Alchemy și Galaxy de la Untold 2021, anunța organizatorii intr-un comunicat oficial. Untold 2021 gazduiește și in acest an in Romania artiști și DJ-i…

- Primele carți de identitate biometrice din Romania au inceput sa fie emise de saptamana aceasta la Cluj-Napoca, in cadrul unui proiect pilot, urmand sa fie disponibile peste cateva luni și in restul țarii. Ministerul Afacerilor Interne a lansat luni, la Cluj-Napoca, acest proiect-pilot de emitere a…

- In clasamentul oraselor din Europa cu cele mai scumpe locuinte sunt incluse și trei orașe din Romania: Cluj-Napoca, București și Timișoara, unde un metru patrat costa intre 1.270 și 1.800 de euro.