Nominalizat la doua categorii, filmul „Colectiv” nu a reușit sa se impuna la niciuna dintre ele, ramanand doar cu performanța de a fi prima producție din Romania ce ajunge in aceasta postura. Filmul regizorului Alexander Nanau a fost nominalizat la categoriile „cel mai bun film documentar” și „cel mai bun film strain”. Conform Mediafax, 0rganizatorii celei de-a 93-a gale a Premiilor Oscar au permis prezenta fizica a actorilor la eveniment. Evenimentul din acest an este cel mai divers Oscar premiat din istorie. Pentru actorii nominalizati care nu au putut ajunge in Statele Unite, s-au deschis doua…