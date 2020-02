Stiri pe aceeasi tema

- Laura Dern a castigat premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol secundar, duminica seara, la Los Angeles, in cadrul celei de-a 92-a gale de decernare a premiilor Academiei de film americane, datorita interpretarii sale din pelicula "Marriage Story", potrivit AFP. La aceasta categorie au fost…

- Brad Pitt a castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar, in cadrul celei de-a 92-a editii a galei organizate de Academia de film americana, gratie interpretarii sale din lungmetrajul "Once Upon a Time... in Hollywood", potrivit contului de Twitter…

- Cea de-a 92-a gala a premiilor Oscar va avea loc in aceasta noapte la Los Angeles, in Statele Unite. Atunci se va afla cine sunt caștigatorii celor mai importante distincții din industria cinematografiei acordate de Academia americana de Film. Se anunța o competitie umar la umar pentru premiile Oscar.…

- Drama ”Joker”, regizata de Todd Phillips, a primit cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 92-a gala a premiilor Oscar, acordate de Academia americana de film pe 9 februarie.”Joker” a primit 11 nominalizari la Oscar, inclusiv la categoriile ”cel mai bun film”, ”cel mai bun regizor” si…

- UPDATE – Marele favorit al celei de-a 92-a editii a premiilor Oscar este filmul ‘Joker’, in regia lui Todd Phillips, care a fost nominalizat la 11 categorii, printre care si cel mai bun film, regie si actor in rol principal. Tot printre favorite se numara si productiile ‘The Irishman’, ‘1917’ si ‘Once…

- La aceasta categorie au fost selectate: „Ford v Ferrari", „The Irishman", „Jojo Rabbit", „Joker", „Little Women", „Marriage Story", „1917", „Once Upon a Time... in Hollywood" si „Parasite". In 2019, „Green Book", regizat de Peter Farrelly, s-a impus la aceasta categorie. Nominalizarile pentru cele 24…

- Productia sud-coreeana ‘Parasite’ se numara printre productiile nominalizate luni la premiul Oscar pentru cel mai bun film, categoria la care au mai fost nominalizate productii precum ‘The Irishman’ si ‘Joker’. La categoria regina a premiilor Oscar, cea dedicata celui mai bun film, au mai fost nominalizate…

- Lungmetrajul ''1917'' a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria drama, potrivit contului de Twitter al evenimentului. Pelicula "1917", regizata de Sam Mendes, a concurat la aceasta categorie cu productiile…