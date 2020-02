Oscar 2020 - Irina Margareta Nistor: "Va veni si ziua in care va lua un film romanesc Oscar"

Oscar 2020 - Irina Margareta Nistor a comentat in premiera la Realitatea Plus rezultatele de la Oscar 2020. Ea a fost fan al filmului 1917, care a fost marele pierzator la aceasta editie. In schimb, marele castigator a fost Parasite, un film din Coreea de Sud care e primul film intr-o limba straina ce obtine marele premiu."Nimeni nu se astepta sa ia si pentru cel mai bun film international si premiul cel mare plus premiul penturu regie in conditiile in care niciunul dintre actori nu era nominalizat. Filmul l-a facut doar regizorul oare? Din start 1917 este un film mult prea rafinat pentru ca votantii…