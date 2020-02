Stiri pe aceeasi tema

- Covorul rosu al galei de decernare a premiilor Oscar a fost scena unei defilari de moda in care vedetele si-au afisat tinutele ''glamour'', prin intermediul carora au transmis, in unele cazuri, si mesaje de actualitate, informeaza AFP.

- Lungmetrajul "American Factory" a fost premiat cu Oscar pentru cel mai bun documentar la cea de-a 92-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.Pentru acelasi premiu au mai fost nominalizate productiile "The Cave", "The edge…

- "Parasite", de Bong Joon Ho, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 92-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.Știre in curs de actualizare

- Un clovn terifiant (Joker) sau mafioti îmbatrâniti (The Irishman)? Nostalgia pentru Tinseltown (Once Upon a Time... in Hollywood) sau santurile noroioase ale unui razboi vechi de secol (1917)? Hollywood-ul înmâneaza duminica cele mai înalte distinctii cinematografice la…

- Cea de-a 92-a gala a premiilor Oscar va avea loc in aceasta noapte la Los Angeles. Cine iși disputa cele mai importante distincții din industria cinematografiei acordate de Academia Americana de Film? Ca de obicei, intervine “elementul-surpriza”...Spectacolul va incepe dupa miezul nopții, ora Romaniei,…

- Postul de televiziune E! va transmite in direct, in noaptea de duminica spre luni, de la ora 00.00, sosirea vedetelor pe covorul rosu la editia 2020 a premiilor Oscar, care va avea loc la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Gala premiilor Oscar nu va avea nici anul acesta o gazda, a confirmat Karey Burke, sefa a ABC Entertainment, citata de Variety, potrivit news.ro.Nominalizarile pentru cea de-a 92-a editie a galei de decernare a premiilor Oscar vor fi anuntate pe 13 ianuarie 2020. Ceremonia va avea loc pe 9…