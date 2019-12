„Cadoul de Craciun”, regizat de Bogdan Muresanu, a fost selectat la Oscar 2020, la categoria „cel mai bun scurtmetraj”. Filmul „Cadoul de Craciun” a fost ales din 191 de filme și s-a calificat alaturi de alte 10 scurtmetraje. Din aceasta lista de zece producții vor fi alese cele care vor intra in cursa finala pentru trofeu, caștigatorii fiind anunțați in cadrul galei din 9 februarie: „Lista mea de multumiri este atat de mare si nu o pot scrie aici, dar ma gandesc la toata lumea implicata in acest lucru imens pe care l-am facut pana acum”, – a scris Bogdan Mureșanu pe contul de socializare. Scurtmetrajul…