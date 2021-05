Stiri pe aceeasi tema

- Paris Saint-Germain a invins formatia Lens cu scorul de 2-1 (1-0), intr-un meci disputat sambata in cadrul etapei a 35-a a campionatului francez de fotbal Ligue 1, potrivit Agerpres. Parizienii s-au impus prin golurile lui Neymar (33) si Marquinhos (59), in timp ce pentru Lens a punctat Knepe…

- ​Portarul costarican Keylor Navas si-a prelungit cu un an contractul cu Paris Saint-Germain, de care este legat acum pâna în 2024, a anuntat luni campioana din Ligue 1, citata de France Football.Aproape ireprosabil în actuala stagiune la PSG, Keylor Navas, care va împlini…

- Paris Saint-Germain a redus la trei puncte diferenta fata de liderul OSC Lille, dupa ce s-a impus in deplasare, cu categoricul scor de 4-1, in fata echipei RC Strasbourg, sambata, intr-un meci din etapa a 32-a a campionatului de fotbal al Frantei. Dupa victoria lui Lille la Metz (2-0), vineri, in deschiderea…

- Formatia OSC Lille a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Metz, in etapa a 32-a a campionatului Frantei, noteaza news.ro. Golurile au fost marcate de Burak Yilmaz si Zeki Celik. In clasament, Lille are 69 de puncte, fiind pe primul loc, in timp ce Metz este pe 10,…

- Dupa spectacolul de ieri, din partidele de pe „Anfield“ si „Alfredo di Stefano“, in aceasta seara vom avea alte doua partide care promit spectacol mult, dar si incertitudine. Incepand cu ora 22.00 se vor disputa jocurile Bayern – Paris Saint-Germain si Porto – Chelsea, ultimele din cadrul sferturilor…

- Kylian Mbappe, marea vedeta a fotbalului francez, considera ca titlul de campioana a Frantei se joaca in continuare, in ciuda esecului suferit pe teren propriu de echipa sa, Paris Saint-Germain, in fata formatiei AS Monaco (0-2), duminica seara, in etapa a 26-a din Ligue 1. "Nimic nu este…

- Paris-Saint Germain a calcat stramb in campionatul Franței. Parizienii au pierdut meciul de acasa cu AS Monaco, scor 0-2, in etapa a 26-a din Ligue 1. Oaspeții au marcat un gol rapid in partida de pe "Parc des Princes".

- Paris Saint-Germain, campioana Frantei din ultimele trei sezoane, a fost învinsa pe teren propriu, cu 2-0, de formatia AS Monaco, duminica seara, în derby-ul etapei a 26-a din Ligue 1.Gruparea din Principat s-a impus prin golurile înscrise de Sofiane Diop (6) si Guillermo Maripan…