Politistii vranceni au intocmit un dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce o femeie de 52 de ani, din municipiul Focsani, a fost gasita decedata in propriul apartament, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

Politistii din Valcea au deschis un dosar penal pentru uzurpare de calitati oficiale, dupa ce pe TikTok a fost postata o filmare in care se vede un barbat purtand un pulover cu insemnele Politiei, care se afla la o petrecere si caruia ii canta, la masa, cativa interpreti de manele.

Politistii prahoveni au intocmit, duminica, un dosar penal pentru furt de apa din sistemul public de alimentare, dupa o sesizare facuta de catre un cetatean din statiunea Busteni care viza un imobil in care locuieste fiul primarului Mircea Corbu.

Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in noaptea de marți spre miercuri, intoxicate cu o substanța toxica care provenea din componența unui insecticid folosit intr-un hotel din Ramnicu Valcea. Poliția a deschis dosar penal.

Politistii din Valcea s-au autosesizat dupa ce mai multi tineri au transmis live pe TikTok in timp ce se afla in trafic, intr-un autoturism care pare condus de un minor. In urma verificarilor, oamenii legii au constatat ca masina era condusa de un minor care nu are permis de conducere, acestia deschizand

Politistii de la Protectia Animalelor din judetul Bihor au constatat o serie de nereguli in urma unui control facut la un adapost pentru caini fara stapan din Oradea. In urma verificarilor, a fost intocmit un dosar penal, potrivit news.ro.

Politistii vasluieni au deschis un dosar penal dupa ce un elev de la o scoala din comuna Zapodeni ar fi fost agresat in sala de clasa de mama unui coleg, potrivit Agerpres.

Politistii din Strehaia, judetul Mehedinti, au fost sesizati de catre un barbat ca a izbucnit un incendiu la locuinta unui vecin. Anchetatorii au stabilit ca focul a fost pus intentionat de fratele celui care locuia in casa care a luat foc. Autorul incendiului a fost retinut pentru 24 de ore, iar