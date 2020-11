Stiri pe aceeasi tema

- Toti producatorii agricoli de produse romanesti vor avea in continuare acces in piete, da asigurari ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. "Azi, la intalnirea organizata la Institutia Prefectului Judetului Cluj cu primarii localitatilor unde…

Toti producatorii agricoli de produse romanesti vor avea in continuare acces in piete, da asigurari ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- În urma unei ședințe care s-a desfașurat la sediul Instituției Prefectului, s-a decis ca fiecare primar în parte sa hotarasca modul în care piețele vor funcționa de acum înainte. La ședința au fost prezenți primarii municipiilor,…

- „Am avut o discutie cu premierul Orban despre inchiderea pietelor si efectele pe care o astfel de masura le poate avea pentru cetateni, pentru producatorii autohtoni si pentru aplicarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Sper ca ideile pe care i le-am impartasit sa devina realitate…

- Guvernul a aprobat prelungirea contractelor personalului din domeniul sanitar angajat pe perioada determinata de sase luni in timpul starii de urgenta si starii de alerta, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. ‘In legatura cu situatia personalului contractual angajat pe perioada determinata…

- Pentru ca nu au fost inca promulgate normele de aplicare la o lege referitoare la subvențiile din domeniu, viticultorii nu știu cum sa procedeze, deși termenul de depunere a solicitarilor expira in cinci zile. Intrebat cum rezolva situația, ministrul Adrian Oros a inceput sa se balbaie și a promis ca,…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi modificarea Hotararii de Guvern privind starea de alerta pentru a stabili principalele reguli pe perioada campaniei electorale, a anuntat prim-ministrul Ludovic Orban.

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anunțat, luni, de la Cluj, ca toți fermerii afectați de seceta, dar și cei din domeniul zootehnic, vor fi desagubiți cat mai repede posibil.