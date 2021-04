Stiri pe aceeasi tema

- Suma alocata zootehniei in bugetul PNDR din perioada de tranzitie se ridica la 350 de milioane de euro, dintr-un total de 760 de milioane de euro prevazut pentru investitii in exploatatii agricole, a afirmat, luni, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, mentionand ca din aceasta suma se pot finanta…

- Suma alocata in perioada de tranzitie, 2021-2022, pentru instalarea tinerilor fermieri se ridica la 100 de milioane de euro, in conditiile in care prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020 au fost prevazute pe aceasta masura fonduri totale de 476 de milioane de euro, potrivit ministrului…

- Planul National pentru Relansare si Rezilienta are prevazut in componenta 3 Broadband si 5G a Pilonului II – „Transformarea digitala” un buget initial de negociere de 650 milioane euro pentru alinierea strategiei nationale in domeniul conectivitatii digitale la obiectivele UE 2025. De asemenea, planul…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat joi, 4 februarie 2021, in cadrul unei intervenții video, ca sunt alocate 300 de milioane de euro pentru ajutoare de care beneficiaza fermele de creștere a animalelor. Ministrul Agriculturii a spus ca pentru cei doi ani de tranziție, 2021-2022, fermele din…