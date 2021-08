Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS) refuza sa dea detalii in cazul arestarii lui Florin Cițu in SUA. In urma unei solicitari din partea unei televiziuni, reprezentanții ORNISS au refuzat sa dea detalii despre cazul arestarii lui Florin Cițu in SUA, motivand ca informațiile sunt clasificate. „Accesul la informațiile clasificate ce constituie […] The post ORNISS refuza sa dea detalii in cazul arestarii lui Florin Cițu in SUA. Cum motiveaza first appeared on Ziarul National .