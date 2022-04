Originea poeziei Ionuț Țene De unde provine fiorul liric? Poate fi o intrebare retorica, pentru ca ”de cand lumea și pamantul” omul a simțit nevoia sufleteasca de poezie, de infiorare lirica și de a fi sensibil la armonia lumii. Simțirea poetica e un dar sufletesc general uman. Umanitatea, de la inceputuri a reacționat la frumos printr-o exaltare […] Articolul Originea poeziei apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

